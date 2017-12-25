Бакметрополитен изменил график работы на Новый год

2017-12-25 17:10 | www.oxu.az | 6

«ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать до 01:00 в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года».

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По словам Н.Пашаева, вход на все станции будет открыт до часа ночи:

«Мы лишь просим пассажиров учитывать, что станция «Сахиль» закрыта и пользоваться станциями «28 Мая» и «Ичеришехер»».

Напомним, что Исполнительная власть города Баку 31 декабря в 00.00 организует в Национальном парке праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев и праздника Нового года.

Эльвин Ахмедов

