В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны

2017-12-25 16:31 | www.trend.az | 6

Допинговые скандалы, раскручиваемые Западом вокруг России, грубо нарушают международное право, принципы спорта и несут угрозу национальному суверенитету РФ, отмечает комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета, сообщает РИА Новости.

"Антироссийская пропаганда, связанная с допинговыми скандалами, не имеет ничего общего с принципами спорта, грубо нарушает нормы международного права. Такое давление может нести угрозу национальному суверенитету", — подчеркнули члены комиссии.