Узбекистан и Китай планируют теснее сотрудничать в сфере геоинформационных технологий

2017-12-25 16:32 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В «Госкомземгеодезкадастре» Узбекистана состоялась встреча с китайской делегацией во главе с заместителем генерального директора «Бюро геодезии и геоинформации» при правительстве «Цзянсу» Ван Сяном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по практическому набранному опыту в сфере геодезии и геоинформации. Кроме этого, стороны обсудили возможные, перспективные направления сотрудничества.

Как сообщили в «Госкомземгеодезкадастре», по итогам встречи китайская делегация выразила надежду на совместное осуществление проектов, а также дальнейшее продвижение партнерства с Узбекистаном в сфере геоинформационных технологий.

В рамках своего визита в Узбекистан китайская делегация во главе с Ван Сяном посетили Управление по земельным ресурсам и государственному кадастру Самаркандской области. Во встрече участвовали представители государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости, а также ГУП (Государственное унитарное предприятие) «Самарканд аэрогеодезия».

В ходе встречи участникам встречи были даны разъяснения по практической работе, проводимой Китаем в области геоинформационной системы.