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На Филиппинах число жертв наводнений и оползней достигло 240 человек

2017-12-25 17:10 | www.apa.az | 6

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 240 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Manila Times.

Ранее сообщалось о 200 жертвах.

По данным газеты, спасатели ведут поиски еще более 100 пропавших без вести. В убежищах остаются около 52 тысяч жителей самого крупного острова страны Минданао, который сильнее всего пострадал от шторма.

Как стало известно ранее, действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек.

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