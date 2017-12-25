Завтра президент Азербайджана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ

2017-12-25 17:18 | www.apa.az | 6

Неформальная встреча глав государств СНГ состоится 26 декабря в Москве.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Двадцать шестого декабря 2017 года в Москве состоится неформальная встреча глав государств СНГ. Предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях», - говорится в сообщении.



Отмечается, что участие во встрече примут президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саркисян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участие во встрече. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин обсудил с Бердымухамедовым по телефону актуальные темы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках СНГ.