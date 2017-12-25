Банки Азербайджана прекращают сотрудничество с системой денежных переводов, работающей с Нагорным Карабахом

2017-12-25 17:19 | www.apa.az | 6

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана поручила действующим в стране банкам и ООО Azerpocht прекратить сотрудничество с системой денежных переводов MoneyPolo.

Как сообщили АПА-Экономикс в ведомстве, проведенные палатой мониторинги показали, что система денежных переводов MoneyPolo в нарушение международных правовых норм и принципа признания территориальной целостности Азербайджана, незаконно занимается денежными переводами на оккупированных территориях республики. Подобные действия могут стать важным средством для отмывания грязных денег и финансирования терроризма. В этой связи Палата по надзору за финансовыми рынками поручила ООО Azerpocht и действующим в стране банкам приостановить деловые отношения с данной системой денежных переводов.