Прекращена деятельность незаконно работавшей в Карабахе «MoneyPolo»

2017-12-25 17:20 | www.oxu.az | 5

Палата надзора над финансовыми рынками в рамках регулирования и надзора на финансовых рынках продолжает анализировать действующие на территории страны системы денежных переводов и предоставляемых ими услуг на предмет надежности и безопасности.

Как сообщили Oxu.Az в Палате, в рамках контрольных мер в центре внимания также находятся системы денежных переводов, незаконно действующих на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

В рамках проверок Палаты было установлено, что система денежных переводов «MoneyPolo», не признавая нормы международного права и территориальную целостность нашей страны, осуществляла незаконные денежные переводы на оккупированных территориях Азербайджана, что может стать важным средством для отмывания всех грязных денег и финансирования терроризма.

Учитывая вышесказанное, действующим в стране банкам и ООО «Азерпочт» было поручено прекратить все деловые отношения с данной системой денежных переводов.



Э.Ш.

