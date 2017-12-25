В парламенте Казахстана обсудили расширение экономических связей с азиатскими странами

2017-12-25 16:39 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В Казахстане необходимо разработать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, сказал председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Казахстана Маулен Ашимбаев
«Соответствующим государственным органам было бы целесообразно сформулировать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, в том числе по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции», — сказал Ашимбаев в понедельник на правительственном часе по вопросам внешней политики Казахстана в азиатском направлении, передают казахстанские СМИ.
Он отметил, что в целом с 2005 года в экономику Казахстана было привлечено более 250 миллиардов долларов инвестиций.
«При этом в первой десятке стран, из которых привлечено наибольшее количество инвестиций, только одна страна является азиатской – это Китай», — отметил депутат.