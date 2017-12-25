В Москве автобус съехал в пешеходный переход: 5 погибших, 15 пострадавших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2017-12-25 17:21 | www.apa.az | 5

В районе станции «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Число погибших в результате происшествия достигло 5 человек.

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В районе станции «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Об этом сообщает АПА со ссылкой на «tvrain.ru».

«На Славянском бульваре рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход. Информации о пострадавших пока нет», - сказал собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», четыре человек погибли, еще 15 получили травмы.

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», - рассказал собеседник агентства.

Позже телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как автобус на большой скорости въезжает в переход.