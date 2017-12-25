В «Карабахе» прокомментировали новость об автомобиле Гурбана Гурбанова – ФОТО

2017-12-25 17:35 | www.oxu.az | 5

Пресс-секретарь футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов прокомментировал новость об автомобиле главного тренера клуба и сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова.

Как сообщил Oxu.Az Н.Ибрагимов, точной информации об этом нет.

По его словам, смена автомобиля Г.Гурбанова относится к его личной жизни:

«Этот вопрос не относится к деятельности футбольного клуба «Карабах», поэтому я не могу комментировать эти сведения».

Отметим, что сегодня ряд СМИ написали о покупке Гурбаном Гурбановым нового автомобиля. Сообщалось, что ранее тренер отдавал предпочтение автомобилю Mercedes, а сейчас сменил его на Range Rover.

Эльвин Ахмедов

ФОТО: Yenicag.az

