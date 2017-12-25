Инвестиции России в Азербайджан достигли $1,5 млрд (Версия 2)

2017-12-25 16:42 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Российские инвестиции в Азербайджан достигли 1,5 миллиарда долларов, сказал в понедельник министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского делового советов.

Министр отметил высокий потенциал экономических отношений между двумя странами.

"Весьма положительным является тот факт, что растет объем взаимных инвестиций между двумя странами. Российские инвестиции в Азербайджан уже достигли 1,5 миллиарда долларов, вместе с тем Азербайджан также активно инвестирует в Россию", - сказал Орешкин.

По словам Орешкина, две страны достигли большого прогресса в решении множества вопросов. Министр отметил, что недавно ряд азербайджанских компаний получили разрешение на экспорт в Россию томатов.

"Буквально неделю назад 14 азербайджанских компаний получили аттестацию на поставку томатов на российский рынок. Мощность этих предприятий составляет более 60 тысяч тонн, поэтому мы ожидаем больших поставок в Россию", - сказал Орешкин.