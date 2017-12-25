Турецкая армия благодарна братскому Азербайджану

2017-12-25 17:46 | www.oxu.az | 6

«Турецкая армия, черпающая свою силу в народе, готова круглосуточно и в любых условиях противостоять любым угрозам национальной безопасности».

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в послании главы Генштаба ВС Турции Хулуси Акара, приуроченном к 103-й годовщине сражения при Сарыкамыше.

В послании высоко оценивается героизм десятков тысяч сынов турецкого народа, отдавших жизни в сражении при Сарыкамыше.

«Благодаря этим подвигам и доблести сынов нашего народа мы сегодня называем эти земли Родиной. Сегодня Вооруженные силы Турции, как и 103 года назад, готовы по первому зову народа выполнить любые поставленные задачи и укрепить безопасность страны», - говорится в документе.

В послании выражается признательность братскому и дружественному народу Азербайджана, который оказал посильную помощь пленным турецким солдатам, доставленным на остров Беюк-Зиря (Наргин) близ Баку.

«От имени ВС Турции выражаю благодарность и уважение азербайджанским братьям», - говорится в послании.

Н.О.

