В Баку наградили победителей музыкального конкурса "Бюльбюль 120" (ФОТО)

2017-12-25 16:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялись церемония награждения победителей музыкального фестиваля "Bülbül 120" ("Бюльбюль 120") и гала-концерт, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

Музыкальный фестиваль "Bülbül 120" был посвящен 120-летию со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля (Муртуза Мешади Рза оглу Мамедов).

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея Бюльбюля.

В вечере приняли участие известный певец и композитор, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, народный артист, известный пианист, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов, композитор, народный артист Фаиг Суджаддинов, директор музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов и другие известные деятели культуры искусства.

Вначале мероприятия гости ознакомились с выставкой работ учащихся отделения изобразительного и прикладного искусства Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

Выступившие на вечере Полад Бюльбюльоглу, Фирудин Гурбанов и Сиявуш Керими отметили большое значение фестиваля.

Было подчеркнуто, что цель проведения фестиваля – развитие вокального искусства и искусства ханенде, выявление и поддержка талантливых исполнителей, создание широких возможностей для творчества. Фестиваль был проведен по следующим номинациям – ханенде, исполнение на национальных музыкальных инструментах и вокал.