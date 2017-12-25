Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира

2017-12-25 17:52 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении главы государства говорится:

«Дорогие соотечественники! Уважаемые земляки! Приветствую вас в преддверии 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, прививающего такие благородные чувства, как национальное единство и любовь к Родине, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

На этом пути желаю вам крепкой воли и организованности, в личной жизни - счастья и благополучия. С праздником!».

Э.Ш.

