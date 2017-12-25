Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев всего мира с 31 декабря – Днем солидарности

2017-12-25 18:01 | www.apa.az | 4

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев всего мира.



Как сообщает АПА, в поздравлении главы государства говорится:



«Дорогие соотечественники! Уважаемые сограждане! В преддверии 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев всего мира, олицетворяющего такие благородные чувства как национальное единство и любовь к Родине, от всего сердца приветствую каждого из вас и передаю наилучшие пожелания. Привязанность к национально-духовным ценностям, укрепление связей с Азербайджаном всех соотечественников, чьи сердца бьются с любовью к родной земле, всегда находятся в центре внимания нашего государства. Последовательные мероприятия, которые основываются на идее азербайджанства, выдвинутой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, послужили импульсом для организации более тесной сплоченности наших соотечественников, проживающих за рубежом, значительно усилили роль диаспорских организаций в развитии эффективных взаимоотношений между нашей страной и государствами мира.

Сегодня Азербайджанская Республика имеет большой экономический, политический и культурный потенциал. Этот потенциал предоставляет нам широкие возможности для адекватного ответа на сложные вызовы современности. В нашей стране, которая уверенно продолжает свой путь как независимое государство, предотвращены последствия глобального финансово-экономического кризиса. Были обеспечены устойчивость социально-экономического развития и последовательная общественно-политическая стабильность. Мы добились больших результатов в реализации транснациональных проектов, инициаторами которых являемся. Подписание соглашения с крупными нефтяными компаниями о продлении «Контракта века» до 2050 года, сдача в эксплуатацию железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс», завершение работ на проходящем через нашу страну участке транспортного коридора Север-Юг служат процветанию нашей республики и повышению благосостояния народа, росту геостратегической значимости Азербайджана в мире.

Последовательная и решительная позиция нашего государства в сфере агитации межкультурного диалога и решении общечеловеческих проблем встречается международным сообществом с симпатией. Объявление 2017 года в нашей стране «Годом исламской солидарности», успешное проведение IV Всемирного форума межкультурного диалога и IV Игр исламской солидарности еще раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджан привержен мультикультурализму и традициям толерантности.

Мы, не переставая, работаем для достижения поставленных целей по всестороннему развитию нашей Родины. Перед диаспорскими организациями также ставятся большие задачи по расширению международных связей нашей страны, продвижению нашей древней и богатой культуры, по предотвращению провокаций в отношении Азербайджана. Поэтому для защиты наших национальных интересов проживающие за рубежом наши соотечественники должны объединиться вокруг идеи азербайджанства. Верю, что ваша целенаправленная и совместная деятельность будет еще больше расширяться, внесет значительный вклад в скорейшее решение сильно беспокоящего всех нас армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Желаю вам на этом пути стойкости и сплоченности, счастья и процветания в личной жизни. С праздником!».