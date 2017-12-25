2017-ый стал успешным для Азербайджана. Хватит ли у кого-либо смелости оспорить это?

2017-12-25 18:00 | www.oxu.az | 6

2017 год очень сильно огорчил многих недругов Азербайджана. Какие только публикации или видеоролики не появлялись в ряде, скажем так, недружелюбно настроенных, а порой и откровенно враждебных зарубежных СМИ о нашей экономике. Мол, она, то есть, экономика очень скоро рухнет, валютные резервы истощатся, безработица вырастет, бедность окутает страну, и она, то есть, страна, вряд ли сможет выкарабкаться из жесточайшего кризиса. Да не было в Азербайджане, как такового, жесточайшего кризиса. Сложности с финансами были, причем довольно серьезные, но они практически не отразились на экономическом росте и реализации планов, заложенных на 2017 год. Но прежде чем обращаться к статистике, вспомним, основные, знаковые события уходящего года, проведение которых, между прочим, требовало вложения серьезных денежных сумм, с чем, однако, страна весьма успешно справилась.

Итак… V Глобальный форум – событие, приобретшее статус престижного международного мероприятия, IV Форум по межкультурному диалогу, в рамках которого Азербайджан еще раз был признан многими государствами в качестве центра мультикультурализма, IV Исламские игры солидарности, в которых приняли участие более трех тысяч спортсменов из 54 стран мира, очередное Гран-при Азербайджана «Формулы 1», собравшая десятки тысяч туристов со всего мира. А ведь было организовано и множество других мероприятий, каждое из которых также требовало вложения определенных сумм. Здесь и IX Международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича, Международный фестиваль имени выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, Международный музыкальный фестиваль в Габале, Музыкальный фестиваль «Жара!» и еще многое-многое другое.

Сумела бы справиться с таким комплексом задач и международных обязательств страна, действительно испытывавшая экономический кризис? Нет, конечно. Как можно не назвать 2017 год в целом успешным, если уже по итогам девяти месяцев года валютные резервы увеличились на 4,5 млрд долларов, сформировав в общем корзину в размере 42 млрд долларов? Можно быть уверенным, что к концу года эта сумма еще более возрастет. Стоит ли ставить под сомнение достижения в социально-экономической сфере, если уже осенью уходящего года в стране было открыто более 220 тысяч новых рабочих мест, больше половины из которых носит постоянный характер? Надо ли игнорировать 2,5% рост ненефтяной экономики в качестве реального экономического развития, если этот показатель был зафиксирован уже в сентябре 2017 года? Летом он был на уровне 1,7%, а значит, вполне очевидно, что в январе 2018 года все мы станем свидетелями публикации Госкомстатом еще более позитивных данных. Ну, а внешнеторговый оборот вообще порадовал 7%-ным ростом, когда экспорт превысил импорт на 4,4 млрд долларов, обеспечив Азербайджан столь необходимой валютой.

Да, сложности в экономике были, и начались они не в 2017-ом, а несколькими годами ранее, когда в мире стала падать цена на нефть. Еще в 2015-ом совокупные валютные резервы страны превышали 54 млрд долларов. Но ведь краха, типа всяких страновых дефолтов, которые с такой надеждой предрекали недруги Азербайджана, не произошло. Их и не могло быть по нескольким причинам. Во-первых, по соотношению валютных резервов к внешнему долгу Азербайджан находится на передовых позициях в мире. Разница в размере 4-5 раз надежно оберегает нас от всяких серьезных кризисов. Но даже это не самое главное. Дело в том, что для кризиса азербайджанская экономика слишком гибкая. Она в целом небольшая и обладает не такой большой инертностью, чтобы ее сложно было сдвинуть с места. Если бы у нас функционировали только крупные градообразующие предприятия, так как это было во времена СССР, тогда было бы гораздо сложнее. Любой форс-мажор с внешними поставками мог бы быть чреват простаивающими промышленными мощностями, ростом безработицы и т.д. Собственно, именно такую картину мы и наблюдали в начале девяностых годов прошлого века, когда развалилась бывшая империя. Тогда в Азербайджане и наступил настоящий экономический кризис. Благо, за прошедшие десятилетия наша экономика хоть и не полностью, но существенно трансформировалась, и сегодня базируется с одной стороны на нефтяном секторе в виде платформы для роста, а с другой - на ненефтяной промышленности в качестве движущей силы, и потому обладает достаточной пластичностью, чтобы не треснуть под натиском валютного пресса.

Нельзя забывать и об открытии в 2017 году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, на строительство которой тоже были потрачены (в том числе и со стороны Азербайджана) реальные деньги. И страна, пребывавшая в кризисе, вряд ли сумела бы осуществить такой грандиозный международный транспортный проект. Проект, который уже начал приносить деньги, а в будущем их объем будет лишь расти, поскольку по железной дороге планируется перевозить 5 млн тонн грузов с более чем трехкратным увеличением грузоперевозок в будущем.

Но есть еще более очевидные показатели успешности 2017 года, а именно – объемы привлеченных инвестиций. К примеру, еще летом в экономику их было вложено 5 млрд долларов, причем большую часть этой суммы сформировали иностранные вложения. А иностранцы ведь не дураки, понимают насколько выгодно вкладывать средства в страну, которая в 2017 году подписала новый контракт по дальнейшей разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и продлила тем самым срок соглашения до 2050 года. Теперь долевое участие Азербайджана увеличилась с 11% до 25%, и 75% прибыльной нефти будет передаваться азербайджанской стороне. Умные инвесторы понимают, насколько выгодно дружить с государством, которая более чем на 96% завершила реализацию проекта «Шахдениз-2» и на 98% приняла работы по проекту Южно-Кавказского трубопровода, доставляющего азербайджанский газ до Грузии.

Хватит ли у кого-либо смелости и ума оспаривать все эти достижения Азербайджана в уходящем году, когда в отчете Всемирного банка Doing Business-2018 страна заняла 57-е место в рейтинге против 65-го годом ранее? Хотите напомнить про 10 закрывшихся в течение года частных банков и указать на этот факт в качестве аргумента экономических сложностей? Так это здорово, что с финансового рынка уходят слабые игроки и остаются сильнейшие. Банковский сегмент давно нуждался в самоочищении, что опять же лишь нормализует экономику.

Дуньямалы Нуршараф

