Казахстан и Кыргызстан - братские государства – Назарбаев

2017-12-25 17:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан – братские и союзнические государства, между которыми налажен конструктивный и доверительный диалог во всех сферах.

Об этом в понедельник сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время официальной встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Назарбаев выразил признательность Жээнбекову за принятие приглашения посетить Казахстан с официальным визитом и отметил, что первый визит президента Кыргызской Республики проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Кыргызский народ оказал вам доверие, выбрав вас своим президентом. Добро пожаловать в Казахстан, мы рады видеть вас на гостеприимной казахстанской земле. Мы приходим и уходим, а народ остается, поэтому наша обязанность оставить дружеские, братские отношения в этом чистом виде следующему поколению», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

По его словам, во время их встречи в Минске 30 ноября был решен ряд вопросов двустороннего взаимодействия.