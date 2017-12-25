Российская Eastwind представила проект «национальный мессенджер» для Узбекистана

2017-12-25 17:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Российская компания Eastwind представила пилотный проект мессенджера, рассчитанного на пользователей в Узбекистане.

В Центре развития системы «Электронное правительство» состоялась встреча с директором российской компании Борисом Бубновым, презентовавшим разрабатываемый проект «национальный мессенджер».

Представители компании Eastwind ознакомили с разрабатываемым проектом – «Национальный мессенжер», являющимся одним мессенджером на все случаи жизни. Представители компании рассказали о преимуществах внедрения и использования данного продукта: прежде всего это безопасный мессенджер, современный инструмент для коммуникаций, электронный кошелек, приложение предлагающее удобные городские сервисы и развлекательный контент.

В ходе встречи представители Eastwind и специалиста Центра развития системы «Электронное правительство» обсудили интересующие их вопросы, относительно роли данного приложения для электронного правительства. Обе стороны проявили интерес к дальнейшему сотрудничеству и возможного запуска пилотного проекта, разработанного для Узбекистана.

Основанная в 1997 году компания Eastwind – один из крупнейших рос­сийских разработ­чиков и поставщиков программного обеспечения для телекоммуникационного рынка.