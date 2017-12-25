Навального не пустили на выборы

2017-12-25 18:15 | www.oxu.az | 5

Центральная избирательная комиссия РФ отказалась регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты из-за его судимости по тяжелой статье. Необходимые для регистрации документы политик сдал в ЦИК вчера, 24 декабря, передает Oxu.Az со ссылкой на varlamov.ru.

Документы у Навального, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, были «грамотно оформлены», проблема именно в судимости.

На этом же заседании ЦИК отказал в регистрации, в частности, бизнесмену Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье. У Лурье отказ окончательный, из-за его судимости за тяжкое преступление, он сможет участвовать в выборах только через несколько лет. Полонскому отказали, потому что на встрече с инициативной группой, где его выдвинули кандидатом, не было 500 человек. Если Полонский проведет новую встречу с достаточным количеством людей, он сможет стать кандидатом.