Бакметрополитен 31 декабря изменит время работы

2017-12-25 17:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Все станции Бакинского метрополитена 31 декабря будут работать до 01:00, сказал в понедельник глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«Жители смогут удобно добраться до дома после фейерверка, который будет организован в Приморском национальном парке в связи с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира. Только просьба к пассажирам, чтобы они учитывали, что станция «Сахиль» закрыта. Пассажиры могут воспользоваться станциями «28 Мая» и «Ичеришехер», - сказал Пашаев.