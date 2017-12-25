В Тбилиси состоялась встреча между президентами Грузии и Армении

2017-12-25 18:27 | www.apa.az | 6

В Тбилиси состоялась встреча один на один президента Грузии Георгия Маргвелашвили с президентом Армении Сержем Саркисяном.

Как сообщает местное бюро АПА, на встрече были обсуждены грузино-армянские отношения, ситуация в регионе и другие вопросы.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций. После встречи главы обоих государств выступили с заявлениями для прессы.

В рамках двухдневного визита в Грузию С.Саркисян встретится с премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, патриархом Кириллом II. Кроме того, ожидается встреча президента Армении с представителями армянской общины Грузии.