На Бали американец упал с крыши в погоне за обезьяной и впал в кому

2017-12-25 18:30 | www.oxu.az | 5

На Бали американец Джефф Свидельхзем упал с десятиметровой высоты, погнавшись за укравшей его кепку обезьяной, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

Трагедия случилась неделю назад. Обезьяна стащила с Джеффа головной убор с символикой его любимого клуба Pittsburgh Steelers. Мужчина решил догнать животное и полез за ним на крышу, однако не удержался и упал на землю.

У Джеффа парализована вся часть тела ниже грудной клетки, он потерял чувствительность в пальцах. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в местном госпитале, где его подключили к аппарату ИВЛ. Однако родные уже начали сбор средств для того, чтобы вернуть его домой: деньги нужны, так как срок его страховки истек.