В России оппозиционера Алексея Навального отказались зарегистрировать кандидатом в президенты

2017-12-25 18:47 | www.apa.az | 5

Центральная избирательная комиссия России рассмотрела документы, поданные накануне оппозиционным политиком Алексеем Навальным, и приняла решение отказать ему в регистрации кандидатом на предстоящих выборах. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт «Новой газеты», члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

«Поверьте, я убежден, что у нас нет ни малейших оснований сомневаться в справедливости нашего решения», - заявил член ЦИК Борис Эбзеев.

У ЦИК было 5 дней, чтобы принять решение, однако на рассмотрение документов Навального комиссии понадобилось меньше суток.

На заседании Центризбиркома Алексей Навальный раскритиковал решение ЦИК, назвав его незаконным.

«Мои приговоры были проверены, и я доказал в ЕСПЧ, что эти приговоры были сфальсифицированы. Было специальное решение о том, что государство Российской Федерации не выполнило решение ЕСПЧ. И там отдельно прописано, что Навальный должен быть допущен к выборам», - заявил Навальный.

В ответ в ЦИК пояснили, что ЕСПЧ «не вправе отменять решения российских судов».

Политик особо подчеркнул, что за ним стоит множество людей, и решение ЦИК не допустить его до выборов «исключит миллионы людей из этих выборов».