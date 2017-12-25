В Азербайджане приостановлена работа системы денежных переводов MoneyPolo (версия 2)

2017-12-25 17:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приостановлена работа системы денежных переводов MoneyPolo, говорится в понедельник в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками.

В рамках регулирования и надзора над финансовыми рынками Палата продолжает осуществлять контроль над надежностью и безопасностью систем денежных переводов и их услуг в Азербайджане. В рамках контрольных мероприятий в центре внимания также остаются системы незаконного перевода денег на оккупированных территориях Азербайджана.

В результате расследования, проведенного Палатой, было установлено, что система денежных переводов MoneyPolo может стать важным инструментом в незаконных переводах денег на оккупированные территории Азербайджана, их отмывания и использования в финансировании терроризма, не признавая при этом международно-правовых норм и территориальной целостности Азербайджана.