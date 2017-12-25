Мексика побила рекорд по количеству убийств в этом году

2017-12-25 19:00 | www.oxu.az | 4

По официальным данным 2017 год стал рекордным по количеству убийств в Мексике за 20 лет ведения соответствующей статистики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Мексики.

Так, за 11 месяцев текущего года в стране зафиксировано 23 101 убийство, тогда как за весь 2011 год соответствующих производств было 22 409.

Издание отмечает, что волна насилия в Мексике усилилась за последнее десятилетие, после того, как в 2006 году бывший президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркомафии. С тех пор в связанных с наркотиками преступлениях погибли около 190 тысяч человек.

Напомним, 19 декабря в штате Веракрус неизвестный застрелил журналиста Гумар Переса, который посещал праздничное мероприятие в школе своего сына. Местная прокуратура в официальном заявлении предположила, что Перес был связан с организованной преступностью, а убийство организовала банда.