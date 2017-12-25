ЦК КПК и Госсовет КНР поздравили участников проекта создания самолета-амфибии с успешным полетом (ФОТО)

2017-12-25 18:20 | www.trend.az | 7

Центральный Комитет (ЦК) Коммунистической Партии Китая (КПК) и Государственный совет КНР в воскресенье опубликовали поздравление в связи с успешным проведением первого полета разработанного Китаем крупногабаритного самолета-амфибии AG600, сообщает агентство Синьхуа.

В поздравительной телеграмме ЦК КПК и Госсовет КНР выразили искреннюю благодарность всем научно-техническим учреждениям и работникам, принимавшим участие в выполнении данной задачи.

Самолет-амфибия AG600 является первым крупнофюзеляжным самолетом специального назначения, разработанным Китаем в соответствии с правилами пригодности к полету гражданской авиации Китая.