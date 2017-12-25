Компартия Китая примет меры против коррупции в проектах по сокращению бедности

2017-12-25 18:22 | www.trend.az | 6

Член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи пообещал принять меры против коррупции и злоупотреблений в проектах по сокращению бедности, сообщает агентство Синьхуа.

Должностные лица будут сурово наказываться за растраты и злоупотребления фондами помощи бедным, взяточничество и непотизм, сказал Чжао Лэцзи во время посещения бедных семей в одной из административно подчиненных городу Ниндэ деревень (провинция Фуцзянь, Восточный Китай).

Он также призвал представителей местных властей уменьшать бюрократию и волокиту, усиливать лидерство в реализации проектов по сокращению бедности.

Чжао Лэцзи вновь подтвердил важность наказания коррумпированных должностных лиц на низовом уровне, в особенности тех, которые покрывают местные преступные сообщества и вступают в сговор с ними.