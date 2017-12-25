Вышло в свет юбилейное издание - 50-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

2017-12-25 18:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Издаваемый с декабря 2008 года многотомник «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» - одна из ценных книг, отражающих успешную внутреннюю и внешнюю политику нашего государства, различные сферы социально-экономической жизни страны, ее позицию на международной арене, словом, нашу новейшую историю и, тем самым, определяющих направления нашей деятельности. на днях из печати вышло юбилейное издание многотомника - 50-я книга.

Развитие - это цель Президента и народа

Многотомник «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, - это зеркало нашей современной жизни, издание, к которому мы периодически обращаемся.

Включенные в первую книгу многотомника слова «Мы хотим, чтобы в Азербайджане развивался каждый регион, даже самое небольшое село, поселок, район… Такова наша цель. Убежден, что это – цель и идея всего азербайджанского народа» Ильхам Алиев произнес на состоявшейся 11 октября 2003 года в Сиязани церемонии сдачи в эксплуатацию завода. Если сегодня мы будем рассматривать его выражение «Развитие – наша цель» не в национальной, а в глобальной плоскости, то увидим, что все страны, желающие в той или другой степени обосноваться в сегодняшнем мире, полном вызовов, пытающиеся шагать в ногу с современностью, стремятся к развитию. Высказанная на национальной почве эта мысль, имея также глобальный смысл, пробуждает сознания. Материалы, включенные в многотомник «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», создают у читателя полное представление о том, что все меры, осуществляемые под руководством главы государства, служат одной цели - развитию страны.

Объективная картина азербайджанской модели развития

Если в материалах, включенных в 46 книг многотомника «Гейдар Алиев. Наша независимость вечна», изданных в 1997-2013 годах, отражался первый этап периода независимости Азербайджана, то в многотомнике «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» оживает объективная картина азербайджанской модели, экономического развития на новом этапе, осуществляемого под руководством Президента Ильхама Алиева, достойно продолжающего мудрую политику великого лидера. Конечно, анализ нового этапа, а также вошедших в многотомник материалов - это отдельная тема исследования. Однако эти материалы создают у читателя широкое представление о продуманной политике главы государства, соответствующей современным вызовам глобального мира и даже опережающей эти вызовы, проводимой им огромной работе по доведению до мировой общественности реалий об Азербайджане. Так, читатель может ознакомиться в книге с успешными результатами социально-экономической политики, национальной модели развития реформ, осуществляемых в Азербайджане под руководством главы государства. Например, одним из опубликованных в юбилейном номере материалов является речь Президента Ильхама Алиева на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2009-2013 годах. Глава нашего государства в этой речи сказал: «В основе наших успехов лежат как экономическая политика, реформы, так и существующая в стране общественно-политическая стабильность, строгая дисциплина… Развитие нашей страны зависит от развития предпринимательства. Мы выбрали это направление, и оно приносит нам успехи. Но, вместе с тем, изучая и видя опыт развитых стран, которые сейчас переживают кризис, мы вновь убеждаемся в том, что порой принципы чисто рыночной экономики не работают. Что мы видим в Европе? Государство берет на себя большие обязательства. Чтобы спасти банки и крупные предприятия от банкротства, государство вкладывает средства. Мы приступили к этой политике с 2004 года. В то время мы больше зависели от кредитов международных финансовых структур. Нам советовали, рекомендовали, что государство не должно вмешиваться в эти дела, частный сектор должен развиваться сам, а государство должно оставаться в стороне. Как это может быть? Это наша страна. Государственная или частная - это азербайджанская компания. Как мы можем ей не помочь?! Наша поддержка важна».

Вошедшие в многотомник материалы, в том числе информация о поездках Президента Азербайджана в регионы, его участии в церемониях закладки фундамента и открытия производственных предприятий, объектов образования, здравоохранения, транспорта, туризма и других инфраструктурных объектов, рекомендации, выступления и речи, связанные с социально-экономическими вопросами, создают у читателя наглядное представление о путях, ведущих к развитию.

Реалии Южного Кавказа и энергетическая безопасность Европы

Среди материалов, собранных в многотомнике «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», - информация об официальных и деловых поездках главы государства в различные страны, а также встречах с руководителями и высокопоставленными лицами зарубежных государств и авторитетных международных организаций, прибывших с визитом в Азербайджан, тексты заявлений, сделанных в судьбоносные моменты, и речей на международных конференциях, отражающие реалии Южного Кавказа. На всех встречах и переговорах Президент Ильхам Алиев доводит до внимания захватническую политику Армении, обращается с призывом к международной общественности для оказания поддержки в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках международных правовых норм и принципов, являющегося проблемой номер один Азербайджана. В этих книгах читатель знакомится с ролью Азербайджана в энергетической безопасности Европы, информацией, отражающей успешные результаты новой нефтяной стратегии.

Вклад в патриотическое воспитание молодого поколения

Юбилейная книга начинается с материала об участии Президента Ильхама Алиева в церемонии открытия памятника народному герою Кероглу в Баку. Наверное, это имеет символический смысл. Ведь глава государства всегда хочет видеть сыновей и дочерей Азербайджана отважными и стойкими. В целом, в многотомник вошли многочисленные материалы о работе, проделанной главой государства по увековечению светлой памяти героических сыновей, исторических личностей нашего народа.

Материалы, в хронологическом порядке размещенные в многотомнике «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», посвящены уверенным шагам Ильхама Алиева, предпринятым в сфере развития нашей страны, повышения авторитета Азербайджана в мире, начиная с периода его деятельности в должности премьер-министра, отражают проведенные встречи, речи и выступления на конференциях, интервью СМИ, заявления, письма, свидетельствующие о настойчивости главы государства, его неутомимой деятельности, являющейся примером для каждого. Разумеется, все это имеет большое значение в сфере патриотического воспитания молодежи.

Юбилейная книга охватывает период с февраля по апрель 2012 года

B этом томе собраны материалы, посвященные рабочему визиту главы государства в Республику Корея, государственному визиту в Чехию, переговорам с президентами Польши, Грузии, Хорватии и Кыргызстана во время их визитов в Азербайджан, а также речь на Саммите по ядерной безопасности в Сеуле, договоры и соглашения о сотрудничестве в энергетическом и ненефтяном секторе.

В юбилейное издание вошли материалы о приеме Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Турции, Латвии, Сербии, Румынии, Пакистана, Аргентины, Малайзии, Чили, России, Нидерландов, Франции, Германии и других государств, Европейского Союза, ОБСЕ, Всемирной таможенной организации, Всемирного банка и других авторитетных структур, совершивших визиты в нашу страну.

В этой книге многотомника опубликованы обращения, поздравления, письма Президента Ильхама Алиева участникам международных мероприятий, проведенных в Баку, в том числе III Форума «Мозговых центров» государств-членов Организации исламского сотрудничества, учредительного съезда Молодежного объединения Азербайджанцев мира, XV Евразийского экономического саммита, материалы о встречах главы государства с деятелями культуры, религиозными деятелями, интервью средствам массовой информации, а также турецкому телевизионному каналу TRT, заявления для печати.

В новом томе издания можно ознакомиться с материалами о поездках Президента Азербайджана в южный регион нашей страны – Астаринский, Масаллинский, Сальянский районы, северо-западный регион – Газахский, Агстафинский, Товузский районы, знакомстве с работой по благоустройству и созиданию, проводимой в Баку, участию в открытии различных инфраструктурных объектов в столице и регионах, встречах с представителями общественности, а также с текстом речи на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первой четверти 2012 года и предстоящим задачам.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 50-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.