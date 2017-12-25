Китай поддержит развитие низовых медструктур и учреждений здравоохранения

2017-12-25 18:27 | www.trend.az | 7

Законопроект об основном медицинском обслуживании и укреплении здоровья, впервые представленный на днях на рассмотрение ПК ВСНП, указывает, что государство устанавливает механизм классификации диагностики и лечения в отношении услуг основного медицинского обслуживания с постепенным созданием механизма первичной диагностики и перенаправления на лечение на низовом уровне, сообщает агентство Синьхуа.

Китай в первую очередь поддерживает развитие низовых медицинских структур и учреждений здравоохранения, принимая различные меры для улучшения потенциала обслуживания на низовом уровне.

"Многие пункты законопроекта закрепят на уровне закона эффективную политику реформы системы здравоохранения, обеспечивая важным в ее рамках мерам правовое обоснование", - заявил председатель Комиссии по делам образования, науки, культуры и здравоохранения ВСНП Лю Биньцзе, подчеркнув, что законодательство будет способствовать углублению, устойчивому и постоянному совершенствованию соответствующих политик медицинской реформы.