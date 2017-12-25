Оплати картами Unibank и заработай 2018 AZN!

2017-12-25 18:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Совершая новогодние покупки посредством карт Unibank, получите шанс выиграть 2018 AZN.

Так как, платежи, совершенные банковскими картами во время новогодней лотереи, дают шанс выиграть денежный приз. Согласно условиям лотереи “Новый год - 2018”, клиенты, совершившие безналичные платежи от 10 АЗН с помощью дебетовых, кредитных и зарплатных Unibank до 15 января, смогут стать победителями лотереи.

Кто может стать победителем лотереи?

Клиенты, получившие наличный кредит в Unibank и ставшие обладателями кредитной карты Albalı Plus в период проведения лотереи;

Клиенты, осуществившие безналичные операции с помощью дебетовых, кредитных и зарплатных карт банка до 15 января (каждая транзакция в размере 10 АЗН дает шанс участвовать в лотерее). Для участия в лотерее по картам следует пройти регистрацию на сайте unibank.az(https://onlineservices.unibank.az/LottoRegister/) до 15-го января.

Клиенты, оплатившие посредством Unibank Mobile коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/ТВ услуги и совершившие денежные переводы (другие операции за исключением).

Выигрыш победителей будет распределен в следующем порядке:

2 победителя получат по 2018 AZN;

1 победитель 500 AZN;

22 победителя по 100 AZN;

70 победителей по 50 AZN.

В настоящее время Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Большинство филиалов Unibank функционируют по субботам тоже.