Премьер-министр Турции направил письмо президенту Азербайджана

2017-12-25 19:35 | www.apa.az | 7

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Господин президент. Благодарю Вас за искренние поздравления по случаю моего дня рождения. Я в свою очередь от своего имени, от имени своей супруги и правительства от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения, а также Ваше превосходительство и госпожу Мехрибан Алиеву с Новым годом. Нас очень радуют достигнутые Азербайджаном под Вашим руководством успехи. Ваш вклад в становление Азербайджана авторитетной страной войдет в историю золотыми буквами.

В этот период наши связи также широко развивались. Благодаря визитам на высоком уровне, а также учрежденным нами трехсторонним механизмам сегодня наши связи сильны как никогда. Я твердо убежден, что нынешнее сотрудничество между нашими странами на высоком уровне будет еще больше развито и в 2018 году. Господин Президент, желаю Вашему превосходительству здоровья, братскому азербайджанскому народу – благополучия и счастья».