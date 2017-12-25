В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших в ДТП с автобусом

2017-12-25 18:38 | www.trend.az | 7

Четыре человека погибли в результате съезда автобуса в переход на Славянском бульваре в Москве, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте здравоохранения, передает агенство Интерфакс.

"По уточненным данным, в ДТП в Москве погибли четыре человека, состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое", - сказали в Департаменте здравоохранения.

Там не уточнили точное количество пострадавших. По данным источника "Интерфакса", в результате происшествия пострадали от 13 до 15 человек.