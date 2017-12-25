Kapital Bank открыл обновленный филиал Агджабади

2017-12-25 18:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл обновленный филиал Агджабади, расположенный по адресу Агджабади, улица Ф. Ализаде, 5.

Обновленный филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.