Наблюдательный совет SOFAZ одобрил бюджет на 2018 г.

2017-12-25 19:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на заседании, проведенном в понедельник под председательством премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде, одобрил проект бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в понедельник.

Совет также одобрил проект основных направлений использования средств (включая инвестиционную политику Нефтяного фонда на 2018 год) и смету расходов в связи с управлением средствами фонда. По итогам обсуждений было рекомендовано представить все эти документы на утверждение Президента Азербайджана, говорится в сообщении SOFAZ.

Кроме того, на заседании были рассмотрены изменения в "Политику бухгалтерского учета" и "План счетов" в связи с переходом SOFAZ на новый стандарт IFRS №9 под названием "Финансовые инструменты".

Как ранее отмечал министр финансов Азербайджана, расходы SOFAZ на следующий год будут сокращены на 1,879 миллиарда манатов, а доходы - увеличены на 883 миллиона манатов.

Общие доходы SOFAZ на 2017 год определены на уровне 8 370 589,8 тысячи манатов, расходы - 14 483 856 тысячи манатов.

В текущем году трансферты SOFAZ в государственный бюджет предусмотрены в размере 6,1 миллиарда манатов.