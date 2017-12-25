Джанелидзе: «В ходе визита Саркисяна вопрос Абхазской железной дороги обсуждаться не будет»

2017-12-25 19:50 | www.apa.az | 6
«В рамках визита в Грузию президента Армении Сержа Саркисяна вопрос Абхазской железной дороги обсуждаться не будет».
Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.
Он сказал, что вопросы в связи с оккупированными территориями Грузии не обсуждаются с третьей стороной.
Отметим, информация о возможности открытия посредством оккупированной Абхазии железной дороги, соединяющей Армению с Россией, распространяется регулярно. Но грузинская сторона заявляет, что этот вопрос не является темой обсуждения.