Toyota начнет продажу автомобилей с системой предотвращения наезда на велосипедистов

2017-12-25 19:29 | www.trend.az | 7

Японский автомобильный гигант Toyota Motor разработал систему предотвращения столкновений автомобилей с велосипедистами. Первые машины, оснащенные такими системами, поступят в продажу, как ожидается, в январе следующего года, передает ТАСС со ссылкой на канал NHK.

По статистике, почти 30% ДТП со смертельным исходом приходится на аварии с участием велосипедистов. Многие компании разработали системы автоматического торможения при опасном сближении с другими авто или пешеходами. Это сделано на случай, если водитель отвлечется и не заметит человека. Систему же предотвращения столкновений с велосипедистами разработать, как считается, значительно сложнее, поскольку они передвигаются как медленно, так и очень быстро, а велосипеды бывают разных форм. С этой целью разработчикам Toyota пришлось повысить качество устанавливаемых на автомобили камер и датчиков.