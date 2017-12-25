Центробанк Азербайджана привлек у банков 300 млн манатов

2017-12-25 19:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в понедельник принял у банков на депозитном аукционе 300 миллионов манатов, говорится в распространенном в понедельник сообщении Центробанка.

Согласно сообщению, спрос на аукционе был равен предложению. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,17 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.