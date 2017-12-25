Супруга муфтия Дагестана выдвигается в президенты России

2017-12-25 20:16 | www.oxu.az | 6

В субботу в Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение супруги муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева - Айны Гамзатовой - кандидатом в президенты РФ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, 46-летняя Гамзатова возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России.

Имеет высшее филологическое и юридическое образование. Член Союза журналистов России, писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда «Путь», главный редактор журнала «Ислам». Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа - муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова.

Предполагается, что до 5 января все необходимые документы, связанные с ее выдвижением, будут представлены в ЦИК РФ.

A.M.

