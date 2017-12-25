В Баку прошел вечер в честь 75-летия академика Видади Халилова (ФОТО)

2017-12-25 20:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, в век научно-технического прогресса, человечество особенно ясно осознает место и значимость науки в своей жизни, поэтому логично и возрастание и роли учёного в развитии общества. Ученые являются гордостью и национальным достоянием любой страны, главными двигателями развития современного общества. Именно ученые находятся в авангарде интеллигенции, являются ярким примером высоких морально-нравственных качеств, служения Родине, символом развития во имя прогресса человечества.

Одной из таких личностей является известный ученый Видади Халилов –главный научный консультант Института проблем образования, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук, заслуженный учитель страны. Более 50 лет жизни он посвятил исследованию и реализации идей эстетики и эстетического воспитания, сообщает Trend Life. Сегодня академику Видади Халилову исполнилось 75 лет!

В честь этого знаменательного события был проведен праздничный вечер с участием видных ученых, деятелей культуры и науки, представителей творческой интеллигенции, друзей и членов семьи академика.

Выступившие директор Института математики и механики НАНА, член-корреспондент НАНА, доктор физико-математических наук, профессор Мисир Марданов, директор музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов, доктор философских наук, профессор кафедры философии Бакинского государственного университета Азиз Мамедов и другие отметили большой вклад академика Видади Халилова в отечественную науку, воспитавшего плеяду талантливых молодых ученых, подчеркнули его высокие человеческие качества.

Было отмечено, что одна из основных работ Видади Халилова - многотомник "Избранные произведения" (Seçilmiş əsərlərı), в котором представлены научные исследования в областях эстетики и эстетического воспитания, монографии известных композиторов - народного артиста, лауреата Госпремии, профессора Сулеймана Алескерова, заслуженного деятеля искусств Гамбара Гусейнли и народного артиста Огтая Зульфугарова, а также информация о роли современных технологий в образовательном процессе. "Избранные произведения" служат повышению уровня культурного и эстетического развития людей, воспитанию молодежи, формированию интеллектуально здорового общества.

В этот день прозвучало множество теплых слов и поздравлений в адрес юбиляра.