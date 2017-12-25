Фатих Терим предложил помощь Эбуэ

2017-12-25 21:06 | www.apa.az | 5

Бывший защитник лондонского Арсенала и Галатасарая Эмануэль Эбуэ накануне признался, что остался банкротом и может сесть в тюрьму из-за задолженностей.

Как сообщает АПА-Спорт, в своем интервью одному из английских изданий он заявил, что был бы очень благодарен любой помощи от своих бывших клубов.

Недавно назначенный на пост главного тренера Галатасарая Фатих Терим решил откликнуться. По информации CNN, Терим предложил Эбуэ работу в структуре клуба, где он будет тренировать одну из молодежных команд.

Напомним, что Эбуэ провел в составе Галатасарая три сезона. В ближайшее время он должен прибыть в Турцию.