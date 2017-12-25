Какие события ждут нас в 2018 году? – ПРЕДСКАЗАНИЯ ВАНГИ

2017-12-25 21:00 | www.oxu.az | 7

Болгарская провидица Ванга предсказала два значимых события, ожидающих человечество в 2018 году. Многие считают, что слепая женщина, которой приписывают дар предвидения, уже предупредила человечество о таких событиях, как террористические акты в США 11 сентября 2001 года и выход Великобритании из Европейского союза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, согласно предсказаниям Ванги, в 2018 году Китай станет главной супердержавой на Земле, превзойдя США как по показателю ВВП, так и с точки зрения влияния на мировые процессы.

Согласно еще одному прогнозу, на Венере скоро будет обнаружена «новая форма энергии». Как отмечают журналисты, Китай действительно показывает довольно стремительные темпы роста экономики, хотя говорить о его приближающемся лидерстве пока довольно сложно. Что касается Венеры, исследовательских миссий к ней на ближайший год не запланировано, так что вероятность, что на этой планете будет обнаружено нечто любопытное до 2020-х годов, не слишком велика.

С.Б.

