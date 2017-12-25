SOCAR и Türkiye Petrolleri нацелены на расширение сотрудничества

2017-12-25 21:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - SOCAR и компания Türkiye Petrolleri обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя компаниями.

Согласно распространенному в понедельник сообщению госнефтекомпании Азербайджана, данный вопрос был обсужден в рамках встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с председателем правления и генеральным директором Türkiye Petrolleri Мелих Хан Билгином.

Было отмечено, что SOCAR в последние годы диверсифицировала свою деятельность и осуществляет крупные проекты не только в Азербайджане, но и на перспективных зарубежных рынках, в том числе в Турции. Такие крупные проекты, как TANAP, нефтеперерабатывающий завод STAR, будут завершены в ближайшие месяцы и введены в эксплуатацию в следующем году. А это, в свою очередь, окажет положительное влияние на доходы Азербайджана и Турции.