Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2018 год

2017-12-25 21:31 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете на 2018-ый год.

Как передает АПА, согласно документу, доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены в размере 20 млрд. 127 млн. манатов, расходы - 21 млрд. 047 млн. манатов.

В том числе централизованные доходы - 19 млрд. 473 млн. 650 тыс. манатов, местные доходы – 653 млн. 350 тыс. манатов, централизованные расходы - 20 млрд. 323 млн. 075 тыс. манатов, местные расходы - 723 млн. 925 тыс. манатов.