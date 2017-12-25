Группа студентов из США и Канады разработала программу для выявления фейковых новостей

2017-12-25 21:36 | www.trend.az | 5

Группа американских и канадских студентов из Йельского университета (США), Калифорнийского технологического института (США) и Университета Ватерлоо (Канада) разработала специальную программу, которая оповещает пользователей интернета о фейковых новостях, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, при создании программы Open Mind были использованы методы анализа тональности текста, его эмоциональной окраски, что позволяет выявлять предвзятость в подаче информации. В случае, если пользователь заходит на сайт, замеченный в распространении ложных новостей, Open Mind выводит на экран предупреждающую надпись, а также предлагает пользователю перечень материалов на эту же тему, в которых приводится альтернативная точка зрения.

По данным агентства, программа также собирает данные о тех сайтах, которые посетил пользователь, и способна построить график, показывающий, была ли полученная пользователем информация односторонней.