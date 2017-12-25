МИД: Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами

2017-12-25 22:11 | www.apa.az | 6

Израиль ведет переговоры с более чем десятью государствами по вопросу признания Иерусалима израильской столицей и перенесения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

«Я могу сказать, что речь идет о более чем десяти странах, и мы в министерстве иностранных дел проводим взвешенную работу с каждой из них", отметила Хотовели.

По словам замглавы МИД, некоторые из стран расположены в Европе.