В WikiLeaks рассказали о "внимании" ВМС США к Ассанжу

2017-12-26 00:20 | www.trend.az | 6

Сайт WikiLeaks сообщил, что в "физической ситуации" Джулиана Ассанжа ничего не изменилось, несмотря на проявленный к нему интерес со стороны ВМС США, передает РИА Новости.



В понедельник утром при попытке открыть микроблог Ассанжа в Twitter сообщалось, что данной страницы не существует. Предполагалось, что основатель WikiLeaks сам удалил свой аккаунт. Однако затем блог Ассанжа вновь стал доступен.

В тот же день ВМС США заявили, что ошибочно упомянули имя Джулиана Ассанжа в качестве одного из информационных трендов дня. Вскоре сообщение с его именем было удалено.

"Несмотря на замеченные сегодня (в понедельник) странности со стороны ВМС США и Twitter, а также усилившееся наблюдение, физическая ситуация Джулиана Ассанжа в посольстве (Эквадора) не изменилась", — говорится в заявлении WikiLeaks.