Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами

2017-12-26 00:28 | www.trend.az | 5

Израиль ведет переговоры с более чем десятью государствами по вопросу признания Иерусалима израильской столицей и перенесения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим, заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, передает РИА Новости.



"Есть страны на всех континентах. Я могу сказать, что речь идет о более чем десяти странах, и мы в министерстве иностранных дел проводим взвешенную работу с каждой из них", - заявила Хотовели в эфире Израильской корпорации телерадиовещания.

По словам замглавы МИД, некоторые из стран расположены в Европе.

Хотовели не уточнила, какие именно государства рассматривают вариант признания Иерусалима столицей Израиля и переноса своих посольств из Тель-Авива, однако напомнила заявление председателя парламента Румынии, который ранее призвал власти своей страны "серьезно обдумать" перенос посольства в Иерусалим.