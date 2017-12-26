Курс биткоина перешел к росту после недельного падения

2017-12-26 00:38 | www.trend.az | 4

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) на ряде ведущих криптобирж возобновил в понедельник положительную динамику после стремительного падения на прошлой неделе, в ходе которого биткоин подешевел примерно на 43%, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.



По состоянию на 21.19 мск биткоин на бирже Bitfinex дорожал на 0,38%, до 13,59 тысячи долларов, на GDAX - падал в цене на 0,35%, до 14,2 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, биткоин рос на 5,5% по сравнению с предыдущим закрытием, до 14 тысяч долларов, а по данным портала Coindesk — снижался на 0,24%, до 13,94 тысячи долларов.

Стремительное снижение курса биткоина на прошлой неделе с отметки в 20 тысяч долларов было вполне ожидаемым, отмечают эксперты. "Криптовалютный рынок достиг астрономических максимумов, поэтому он должен вернуться к реальности", — сказал агентству Блумберг старший аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan). "То, что выросло на 150% меньше, чем за месяц, вероятно, будет иметь существенный откат", - добавил эксперт.

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