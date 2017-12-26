Ученые из США создали лекарство, которое "идеально" подавляет ВИЧ

2017-12-26 00:42 | www.trend.az | 6

Молекулярные биологи из Йеля создали сверхэффективный препарат, который подавляет работу фермента, помогающему ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки, и защитили при его помощи мышей от инфекции, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS, передает РИА Новости.



"Одна доза наночастиц, начиненных нашим "веществом-1", защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель. "Вещество-1" способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его "неуязвимыми" версиями", - пишут Кэрен Андерсон (Karen Anderson) и ее коллеги из Йельского университета (США).

Как объясняют ученые, сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов - веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.