Завораживающая музыка и виртуозная игра: в Баку отметили юбилей Фархада Бадалбейли (ФОТО)

2017-12-26 01:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию выдающегося пианиста, композитора, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал", профессора Фархада Бадалбейли, сообщает Trend Life.

Поздравить юбиляра пришли видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, культуры, искусства, а также друзья и многочисленные поклонники творчества Бадалбейли.

Программу вечера открыл Концерт для фортепиано с оркестром (три части) американского композитора Джорджа Гершвина. Сочинение прозвучало в исполнении Фархада Бадалбейли и Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, народного артиста, профессора Ялчина Адыгезалова. Исполняя произведение, Фархада Бадалбейли буквально околдовал публику, которая, слушала сочинение затаив дыхание. Как только прозвучали последние аккорды, в зрительном зале раздался шквал аплодисментов.

Перед исполнением второго произведения юбиляр обратился к слушателям. "На протяжении всей жизни мы теряем родных, близких людей, преданных и надежных друзей. Сегодня вместе с моими коллегами мы хотим исполнить для вас произведение Пьетро Масканьи, и вспомнить тех, кого нет рядом с нами", - сказал музыкант. Для многих из присутствующих стало неожиданностью, что народный артист не сел за фортепиано, а встал за дирижерский путь. Так, сочинение Масканьи "Осенние цветы" из оперы "Сельская честь" было исполнено Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением Бадалбейли. Оркестр играл очень эмоционально и вдохновенно.

Во второй части вечера выступили известные пианисты – проректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли по международным вопросам, народная артистка Егяна Ахундова и директор Международного Центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов. В их исполнении прозвучал Концерт для двух фортепиано и оркестра французского композитора Франсиса Пуленка. Пианисты своей виртуозной игрой и высоким профессионализмом покорили публику, которая встретила их выступление бурными аплодисментами.